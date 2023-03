Servizi comunali digitalizzati col mega fondo

Si prepara a diventare una città smart Cantù che ha investito 1,4 milioni di euro sulla "cittadinanza digitale" ottenendo dall’Unione Europea, attraverso NextGenerationEu, un contributo di 632mila euro.

"Si tratta di un processo in corso ormai da anni che ha trovato nella pandemia una ulteriore spinta, tanto che oggi i cittadini e le imprese richiedono di accorciare i tempi delle procedure e di interfacciarsi in modo diretto e sicuro con la pubblica amministrazione - spiega il vicesindaco Giuseppe Molteni (foto) - La digitalizzazione dei processi implica vantaggi anche per l’ente comunale, come un concreto risparmio di risorse. Alla fine dello scorso anno abbiamo partecipato a cinque avvisi pubblici ottenendo l’ammissione a diversi contributi". Oltre 280mila euro serviranno per potenziare la rete software del Comune in maniera tale da portare online tutta una serie di servizio che oggi si possono ottenere solo presentandosi di persona agli sportelli. "Per esempio la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, la presentazione della domanda di partecipazione a un concorso pubblico, la richiesta di un permesso di accesso all’area Ztl, il permesso di un passo carrabile o la domanda di accesso a un bonus. Anche le multe e le notifiche di violazioni al Codice della Strada diventeranno digitali come i pagamenti". Per autenticarsi alle piattaforme digitali i cittadini potranno accedere attraverso i sistema Spid Cie. "Entro i prossimi tre anni in collaborazione con gli uffici e i servizi appartenenti all’area, andremo creare un sistema di gestione dei procedimenti amministrativi più snello" conclude Molteni.