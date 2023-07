Serate senza sicurezza La polizia chiude il locale

Era da tempo sotto osservazione della polizia della Divisione Polizia Amministrativa, e ieri mattina su ordine del Questore di Como è stata sospesa la licenza del Wood Club di Appiano Gentile per 45 giorni. Il provvedimento è giunto in seguito a precedenti provvedimenti amministrativi per violazioni alla normativa sui locali pubblici, documentate nel 2021 e 2022, per i quali il gestore e legale rappresentante della società, un cittadino albanese di 40 anni residente a Castelnuovo Bozzente, è stato più volte sanzionato. A questo si sono aggiunti gli esiti di recenti servizi di controllo svolti dalla polizia, che hanno contestato nuove irregolarità e inosservanze al Tulps, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Venivano infatti organizzate serate senza alcuna autorizzazione, senza le basilari dotazioni antincendio e di sicurezza, e utilizzando personale privo di qualunque preparazione per affrontare emergenze o situazioni di criticità. Inoltre, secondo quanto accertato dalla Questura, il locale era anche luogo di ritrovo di pregiudicati.

Pa.Pi.