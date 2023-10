Sentieri del monte inaccessibili a tre mesi dalla tempesta

Sono passati ormai tre mesi dalla tempesta che lo scorso 12 luglio si è abbattuta sul monte Goi, all’interno del perimetro del Parco regionale della Spina Verde, ma i segni della devastazione sono ancora ben visibili. "Questo è solo una parte del problema, la presenza di tronchi e alberi sradicati rende impossibile l’accesso da Albate e Muggiò - denuncia i ll consigliere del Pd Stefano Fanetti che ha compiuto un sopralluogo con il segretario cittadino Daniele Valsecchi -. Il materiale rimasto a terra rappresenta un rischio idrogeologico potenziale, in occasione di nuovi eventi meteorologici di forte intensità o qualora scoppiasse un incendio". Da qui la richiesta al Parco della Spina Verde e al Comune di Como di intervenire al più presto.

"Salvo gli interventi posti in essere nell’immediatezza dalla Protezione Civile, è ancora tutto da fare, sono coinvolte diverse proprietà private e non sempre i titolari sanno come procedere, vanno aiutati. Per questo terremo a breve un incontro pubblico, rivolto ai cittadini, per illustrare la situazione". Ro.Ca.