Senna Comasco, discarica abusiva nella zona protetta: chieste le condanne per i sei imputati

A tre anni dal sequestro della discarica di inerti scoperta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Como in un’area protetta di Senna Comasco, in località Gaggio, sono arrivate le richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Giovanna Cavalleri della Dda di Milano, competente in materia di smaltimento illecito di rifiuti.

A processo sono finite sei persone. Tre imprenditori edili riconducibili alla Edilaria srl di Fino Mornasco, Antonio Mercuri, 72 anni di Fino Mornasco, e i figli Massimiliano, 48 anni e Giuseppe, 34 anni: per i primi due è stata chiesta una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per il terzo a 2 anni "per il diverso ruolo rivestito nella società e per il diverso coinvolgimento" rispetto a padre e fratello.

Gli altri imputati sono Armando Perlini, 67 anni di Senna, proprietario del fondo, per il quale è stato chiesto 1 anno e 4 mesi, con pensa sospesa, "soggetto – ha detto il pm - che ha in qualche modo subìto la scelta dei Mercuri di conferire presso il suo sito, trattandolo come discarica nella quale far pervenire rifiuti non tracciati". Infine per l’ex responsabile dell’Ufficio Tecnico, Luciano Arcellaschi, 69 anni di Como, e per Giorgio Cardin, 55 anni di Settimo Milanese, geologo e direttore dei lavori, per i quali il pm ha chiesto 2 anni e 3 mesi di reclusione, in quanto "non provvedendo ai controlli dovuti, nella piena consapevolezza del fatto di venir meno, con la propria condotta, ai più elementari doveri di tutela della salute pubblica, consentivano la prosecuzione per un periodo estremamente prolungato della illecita attività in essere".

Sul terreno sarebbero stati riversati 85 metri cubi di inerti solo in un anno, tra il 2019 e il 2020, con una stratificazione di una decina di metri, e un profitto di almeno un milione di euro grazie ai mancati conferimenti regolari.