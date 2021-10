Como - La sede provinciale della Lega di Como è stata vandalizzata nella notte. A denunciarlo, Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Purtroppo ancora una volta registriamo l'ennesima aggressione vandalica a una sede della Lega in Lombardia, con un assordante silenzio del centrosinistra. Stavolta - ha aggiunto - è toccato alla nostra sede provinciale di Como. Un altro attacco vigliacco e anonimo da parte di chi utilizza l'aggressione e la violenza contro la democrazia e lo scambio civile e pacifico di idee. Solidarietà ai nostri militanti e sostenitori della provincia di Como. Tra qualche mese si voterà per il Comune di Como, auspichiamo che non sia questo il clima politico che vivremo in campagna elettorale. E auspico che in futuro, di fronte a queste aggressioni, il centrosinistra non stia sempre zitto".

