Como, 24 dicembre 2019 - Nel 2020 i bambini di Como potranno contare su scuole più sicure. È stato varato in questi giorni dalla giunta il progetto di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di diversi asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Lavori per oltre 1,7 milioni di euro che si svolgeranno nella maggior parte dei casi l’estate prossima, quando le classi saranno libere dagli studenti e potranno trasformarsi in cantiere. Alla Corridoni di via Sinigaglia si provvederà alla tinteggiatura delle pareti degli spazi comuni e dei locali refezione, la verniciatura dei termosifoni del refettorio e la protezione degli spigoli vivi.

Alla Corrado e Giulio Venini di via Fiume è in programma la ristrutturazione della palestra, con la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi in alluminio ad azionamento elettrico, sostituzione lucernai, sostituzione dei corpi illuminanti con installazione di plafoniere a led, tinteggiatura pareti con sistemazione delle parti di controsoffitto danneggiate, installazione del nuovo quadro elettrico, installazione di inferriate per la chiusura dei vani a giorno del corridoio di fianco alla palestra. Alla Battisti di via XX Settembre verranno rifatti i servizi igienici al piano terra e realizzato un bagno per disabili. Alla Giovanni Paolo II di via Giussani verrà sistemato il refettorio, alla Nazario Sauro di via Perti si procederà alla tinteggiatura di pareti e termosifoni, alla Luigi Bianchi di via Isonzo verranno sistemati gli spogliatoi, i bagni e le docce di servizio della palestra. La Vacchi di via Montelungo verrà dotata di piazzola per rifiuti in cortile mentre all’interno si procederà alla tinteggiatura delle classi e delle parti comuni. Alla Severino Gobbi di via Viganò saranno rifatti i controsoffitti, alla Filzi di via Friuli saranno sistemati i bagni.

Interventi di manutenzione sono previsti anche nei plessi di piazza IV Novembre, in via Acquanera e a Civiglio. Alla Virgilio verrà rifatto il controsoffitto della palestra, alla Moro sostituiti gli infissi esterni ed eliminate le infiltrazioni, mentre alla Foscolo e al Parini si provvederà a sistemare i serramenti e le facciate. Da Palazzo Cernezzi fanno sapere che partiranno subito i lavori che non interferiscono con l’attività didattica, mentre si attenderanno i periodi di sospensione delle lezioni per gli altri.