Scuola materna devastata dai ladri. Bimbi e genitori rimandati a casa

Alla riapertura dopo il ponte di Ponte di Pasqua, le insegnanti e il personale della scuola materna di via Giussani si sono trovati davanti a una scena di devastazione: estintori svuotati, piatti, bicchieri e utensili da cucina distrutti, avanzi di cibo lasciati in giro per la cucina dopo essere stati prelevati dalla dispensa e in parte consumati. Una situazione talmente compromessa, da impedire la ripresa dell’attività scolastica. Così martedì mattina, i bimbi e i genitori sono stati rimandati a casa e l’apertura della scuola rimandata a data da destinarsi. Prima di consentire ai bambini di poter accedere agli spazi e alla mensa, dovrà essere igienizzato tutto, e riforniti tutti gli accessori distrutti.

La polizia ha ricostruito che i ladri sono entrati dopo aver forzato una porta secondaria, chiusa da un maniglione antipanico. L’incursione è avvenuta tra giovedì 17 e la notte di martedì 21, non si sa ancora da parte di quante persone e quando. Sul posto è intervenuta anche la scientifica, che ha svolto i rilievi per cercare impronte e altre tracce lasciate da chi ha bivaccato e maneggiato tutto ciò che è stato danneggiato. Acquisizioni che potrebbero velocemente portare a qualche identificazione.

Pa.Pi.