Scritte “no vax“. Sono tre i denunciati

Grazie a telecamere, monitoraggio Gps e accertamenti che hanno consentito di trovare bombolette di vernice spray compatibili, sono stati individuate e denunciate dalla Digos della Questura di Como tre persone ritenute responsabili delle scritte "no vax" trovate nei mesi scorsi su alcuni muri di Como. Si tratta di una donna di 58 anni della provincia di Bergamo, una di 60 residente in provincia di Monza e un uomo di 64 residente in provincia di Varese. Tutti e tre sono inoltre stati raggiunti da un Foglio di via obbligatorio. Le indagini erano iniziate a febbraio scorso, fin dal primo episodio, quando su un muro vicino alla Questura erano comparse scritte diffamatorie accompagnate da simboli di una compagine no vax. Si erano poi verificati altri episodi. Pa.Pi.