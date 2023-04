Sbloccati i cantieri per Pontesecco

Si avvicina la soluzione di uno dei nodi viabilistici più ingarbugliati di Bergamo, la strozzatura viaria di Pontesecco, tra il capoluogo orobico e il comune di Ponteranica. È stato affidato il cantiere, finanziato per 3,4 milioni di euro dal Patto per la Lombardia, per la realizzazione delle due nuove rotatorie che andranno a snellire il denso flusso di auto. La prima rotatoria verrà realizzata nei prossimi due mesi, la seconda a partire da metà giugno. I primi lavori a partire sono quelli nel quartiere cittadino di Valtesse, dove verrà eliminato il semaforo che si trova alla confluenza della circonvallazione dentro via Ruggeri da Stabello: non sono previste chiusure al traffico, solo il restringimento della carreggiata, e le operazioni dureranno 77 giorni, necessari per la realizzazione dell’intera nuova rotatoria. Nel frattempo partiranno i lavori di consolidamento nel sottosuolo dell’area di Pontesecco. "L’intervento – spiegano gli assessori del Comune di Bergamo Marco Brembilla (Lavori pubblici) Stefano Zenoni (Mobilità) e Giacomo Angeloni (Partecipazione) – porta in dote pure un’attenzione ai pedoni. A Bergamo, tra le vie Raboni e Biava, verrà mantenuto l’attraversamento pedonale regolato dal semaforo, mentre nei pressi della rotatoria all’ingresso della circonvallazione cittadina verranno creati due nuovi attraversamenti, predisposti per un eventuale semaforo a chiamata". M.A.