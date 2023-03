“Sbarchi” in Svizzera, triplicati i fermi per soggiorno illegale

Un varco scoperto dagli agenti

Non è solo l’Italia ad avere un problema con gli sbarchi dei migranti, per chi fugge dall’Africa quasi sempre il nostro Paese non è altro che un approdo in attesa di potersi spostare verso il Nord Europa e ricongiungersi con i familiari: e attraversare la Svizzera è la via più rapida per raggiungere Germania e Paesi Bassi.

Nel corso del 2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha triplicato i fermi per soggiorno illegale con 52.077 operazioni contro le 18.859 del 2021. Un valore che supera addirittura quello del 2016, l’estate degli sbarchi quando a Como anche il parco della stazione San Giovanni si trasformò in un hub a cielo aperto per i migranti, soprattutto eritrei, che cercavano l’occasione giusta di passare il confine con la Svizzera. Secondo i dati raccolti dalle autorità di confine elvetiche, il confine più caldo è quello orientale con l’Austria dove il numero di fermi di immigrati irregolari ha cominciato ad aumentare già a partire dal secondo semestre del 2021. Per quanto concerne invece i casi al confine meridionale, tra la Lombardia e il Canton Ticino, la crescita è iniziata nel corso del secondo semestre dell’anno scorso. Si trattava principalmente di afgani, tunisini e marocchini.

Nel 2022 sono stati constatati e segnalati alle polizie cantonali 476 casi di presunti passatori, due in meno rispetto a quelli segnalati nel corso del 2021. Il loro compenso varia da alcune centinaia a qualche migliaio di franchi e quasi sempre il trasporto dei migranti avviene in auto o su furgoni, spesso passando per i valichi secondari nel tentativo di non dare nell’occhio.

Chi viene intercettato rischia, in caso di condanna, fino a 5 anni di carcere. Nel corso del 2023 a chi fugge dall’Africa o dal Medio Oriente si sono uniti i profughi del conflitto in Ucraina ai quali in Svizzera è riconosciuto l’asilo nel rispetto dei trattati di protezione internazionale.