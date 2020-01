San Fermo della Battaglia (Como), 22 gennaio 2020 - Paura in via Imbonati in un deposito di materiale ferroso dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un serbatoio di Gpl che rischiava di esplodere. Le squadre di pronto intervento utilizzando delle lance hanno raffreddato con acqua il serbatoio mettendo in sicurezza l'area. A chiamare il 118 gli stessi operai dell'azienda quando si erano accorti che all'interno del serbatoio era ancora presente del Gpl che per legge deve essere smaltito rispettando dei protocolli di sicurezza particolari perché evitare combustione ed esplosioni.

Sono in corso dei controlli nell'area per determinare se vi siano altri residui pericolosi.