San Fermo della Battaglia (Como), 24 maggio 2019 - Sono stati coinvolti due bimbi di cinque e otto anni che viaggiavano in auto insieme ai loro genitori in un incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo la Garibaldina, in località Cavallasca. Un camion e un'utilitaria si sono scontrati frontalmente, distrutti i due mezzi e ferite per fortuna in maniera non serie i quattro occupanti dell'auto: un uomo e una donna di 55 e 45 e anni e i loro figli di 5 e 8 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno portato i bambini a Tradate e al Sant'Anna per accertamenti, per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como che hanno dovuto lavorare a lungo prima di poter recuperare i due mezzi e poter riaprire la strada.