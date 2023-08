San Fedele Intelvi, salvataggio da film con l’elicottero per una mucca caduta nel greto di un torrente

San Fedele Intelvi (Como) - Una gita davvero insolita quella toccata una mucca che ha volato niente meno che in elicottero, recuperata dai vigili del fuoco dopo una disavventura che le è capitata in alpeggio. Questa mattina infatti l'animale è caduto nel greto di un torrente, mentre si trovava in un alpeggio a Orimento, sopra San Fedele Intelvi.

Le operazioni di soccorso dell'animale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco prima di riuscire a recuperarla: prima hanno dovuto abbattere alcuni alberi, poi con l'aiuto di un veterinario hanno medicato la mucca che è stata imbragata e sollevata in aria dall'elicottero Drago, decollato da Malpensa. Posata sana e salva su un prato la mucca "volante" è tornata a brucare come se niente fosse.