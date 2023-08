San Bartolomeo Val Cavargna, identificato l'uomo trovato morto nel bosco: è un 55enne comasco

San Bartolomeo Val Cavargna, 9 agosto 2023 – E’ stato identificato in nottata il cadavere recuperato da soccorso alpino e 118 nel tardo pomeriggio di ieri in una zona impervia di San Bartolomeo Valcavargna, nell’area boschiva del Monte Tabor. Si tratta di un uomo di 55 anni residente in paese, che era uscito per fare una passeggiata, ed è scivolato nel dirupo dove è stato avvistato da due escursionisti.

Il magistrato di turno della Procura di Como non disporrà autopsia, ma in base alle condizioni del ritrovamento, e all’assenza di ferite importanti, l’ipotesi è che possa essere stato vittima di un malore, anche momentaneo, a causa del quale è caduto e precipitato lungo la scarpata.

La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento, o comunque in giornata: l’uomo con sé non aveva documenti, e per la sua identificazione i carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno impiegato alcune ore.