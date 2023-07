Como, si ribalta con il suo trattore e finisce schiacciato: gravissimo un uomo di 73 anni

San Bartolomeo Val Cavargna (Como) – Un uomo di 73 anni è finito in ospedale a Varese in codice rosso dopo un grave incidente con il suo trattore. È successo questa mattina, intorno alle 9.30, a San Bartolomeo Val Cavargna (in provincia di Como) in via Ponte Dovia.

Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo fosse alla guida del trattore in un luogo impervio, quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. L’uomo ha riportato un trauma a una gamba. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’ambulanza, il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.