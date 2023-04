"Salviamo l’ospedale" I cittadini protestano

Nonostante le rassicurazioni dei vertici di Asst Lariana che anche l’altro giorno, nel corso di un incontro organizzato in paese alla presenza di sindaci e cittadini, hanno ribadito la volontà di tenere aperto l’ospedale, ieri in tanti si sono ritrovati in piazza Garibaldi nella manifestazione organizzata in difesa dell’Erba-Renaldi. "Questa mattina ero con i tanti cittadini che chiedono di fermare l’impoverimento dell’ospedale di Menaggio – spiega il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo –. Chiedono più medicina di prossimità, un accesso agevole alle cure, tutela della salute pubblica. Negli anni sono andati persi 35 posti letto su 77. Ci si è trovati costretti a ricorrere ai cosiddetti medici a gettone per tenere operativo il pronto soccorso. Non è un’alternativa accettabile per la gente del lago e delle valli doversi spostare verso San Fermo della Battaglia o Gravedona". La protesta ha idealmente collegato l’Erba-Renaldi con l’ospedale di Saronno, anch’esso andato incontro a un forte ridimensionamento negli ultimi anni. "L’ospedale di Menaggio non chiuderà e lo testimoniano gli investimenti e i cantieri aperti", le rassicurazioni del direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi. Ro.Ca.