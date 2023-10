“Salto oltre lo zucchero“. Come vivere in salute

Imparare a vivere meglio consumando meno zucchero si può e a Como l’Ordine dei Medici e l’Associazione Cultural Frame on Food, in collaborazione con tre scuole del territorio, ha deciso di organizzare un corso gratuito rivolto agli studenti. A fare un "salto oltre lo zucchero" saranno gli alunni dell’Istituto San Carpoforo, l’Istituto Matilde di Canossa e del Pontificio Collegio Gallio che impareranno, con l’aiuto di medici e dietologi, ad alimentarsi meglio e scongiurare malattie come il diabete di tipo 2 e l’obesità. Malattie queste ultime che sono aumentate dopo la pandemia da Covid-19, proprio tra i ragazzi. Uno studio condotto in America su un campione di 3.113 giovani, con età media di 14 anni, ha scoperto che tra maggio 2020 e febbraio 2021 i nuovi casi di diabete giovanile di tipo 2 sono aumentati del 77,2%. La buona notizia è che si può invertire la tendenza, nei prossimi mesi gli specialisti coinvolti lavoreranno su due fronti: con gli stessi ragazzi, per renderli consapevoli delle loro abitudini alimentari, informandoli sui rischi dell’abuso di zuccheri e sui benefici del movimento, e con i loro insegnanti, famigliari. R.C.