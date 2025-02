Salita notturna in maschera al Baradello

Sabato 1° marzo salita notturna in maschera del colle del Baradello insieme a una guida e visita speciale del Castello, con brindisi e chiacchiere in cima alla torre per festeggiare insieme il Carnevale. Un divertente tour guidato con partenza da piazza Camerlata alle 21.30 e passeggiata al Castel Baradello al buio, attraversando con le torce il Parco Regionale Spina Verde, per andare alla scoperta delle leggende del Castello e ammirare dall’alto il panorama con le luci della città. Partecipazione in costume e in cima alla torre brindisi e chiacchiere. Info www.slowlakecomo.com