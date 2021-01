Sala Comacina (Como), 11 gennaio 2021 - Incidente, nel pomeriggio, a Sala Comacina, sulla strada provinciale Regina. Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto attorno alle 16.30, tra i feriti anche un bambino di sei anni che era seduto su uno dei sedili posteriori di una vettura ed è stato sbalzato in avanti. Il piccolo avrebbe riportato un trauma facciale e dorsale ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo all'ospedale di Bergamo.

Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna di 45 anni che ha invece riportato la frattura a una gamba. Sul posto, oltre all'elisoccorso, sono intervenute tre ambulanze, un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.