Ruba il giubbino nel negozio. Senzatetto patteggia

Quando il sistema antitaccheggio ha suonato, è stato lui stesso a fermarsi e cercare di restituire la merce, un giubbotto del valore di 140 euro, che poco prima aveva nascosto sotto al cappotto che indossava. Ma non è bastato a evitare l’accusa di furto aggravato, che ieri mattina ha condotto davanti al giudice Abdul Subhan, pakistano di 36 anni senza fissa dimora, arrestato sabato in flagranza di reato. Dopo aver preso il giubbetto da uno scaffale di Oviesse, aveva staccato la placca antitaccheggio, non accorgendosi della presenza di una seconda, più nascosta, che ha fatto scattare l’allarme. Ieri mattina ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.