Como, rondine si incastra in una finestra e rischia di spezzarsi un'ala: liberata dai vigili del fuoco

Como, 10 luglio 2023 - Il caldo gioca brutti scherzi a tutti e in più oggi era lunedì, un inizio di settimana difficile non solo per gli essere umani ma anche per una rondine che a Como è rimasta incastrata con un’ala in una finestra di via Borgovico. L’uccello è rimasto incastrato nell’infisso e ha rischiato di lasciarci letteralmente “le penne”, per fortuna alcuni passanti l’hanno sentito garrire e guardando verso la finestra si sono accorti che sbatteva le ali in maniera innaturale senza riuscire a muoveris. Ad aiutare il povero pennuto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che lo hanno liberate e per sicurezza l’hanno affidato alle cure dei veterinari.