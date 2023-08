Rogo, inagibile un appartamento

Incendio la notte scorsa a Monticello Brianza. Le fiamme hanno distrutto un appartamento. Il rogo è divampato in un’abitazione di un caseggiato di tre piani nel centro storico della frazione di Cortenuova. È stato innescato probabilmente da un cortocircuito. Tutti gli inquilini sono stati immediatamente evacuati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Merate con una autopompa serbatoio e una autobotte e del comando provinciale di Lecco con l’autoscala, con cui aggredire l’incendio dall’alto. I soccorritori del 115 hanno impiegato due ore a spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile. L’appartamento dove è scoppiato il rogo è stato dichiarato inagibile: i due residenti che lo abitano sono stati sfollati, mentre tutti gli altri hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni che non hanno subito danni strutturali.