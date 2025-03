Rimozione della frana. Operazioni di bonifica con l’esplosivo

Proseguono le operazioni di bonifica per rimuovere la frana che dal 29 gennaio scorso blocca la provinciale 10 che sale fino in paese. Oltre mille metri cubi di terra e roccia che sui quali si è intervenuto la scorsa settimana utilizzando 300 chili di esplosivo per frantumare i massi e il pietrisco che adesso dovranno essere rimossi. Dopo il brillamento, i tecnici e gli operatori sono impegnati nella pulizia dell’area per garantire la sicurezza del versante e il ripristino della viabilità. La frana occupa 600 metri della provinciale che attraversa la Val Cavargna, un problema soprattutto per i residenti a San Nazzaro costretti a fare un lungo giro in auto per poter scendere dal paese verso le scuole. Le operazioni proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza che dovrebbe avvenire entro fine mese.