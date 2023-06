Riaperta la Sp 46 tra Oliveto Lario e Valbrona, i lavori costati 100mila euro

La Honolulu del lago di Como non è più isolata, l’estate può cominciare anche a Oliveto Lario. Ieri pomeriggio è stata riaperta al transito la Sp 46 tra Oliveto e Valbrona: era chiusa dallo scorso 24 marzo per una frana. La provinciale della Valbrona è più sicura di prima: sono state disgaggiate le pareti rocciose e il versante del dissesto, sono state ripristinate e svuotate le reti anticaduta esistenti ed è stata stata installata una nuova barriera paramassi elastoplastica, lunga 35 metri e alta 5.

È stata posizionata a monte della carreggiata. È stata ricostruita pure una barriera stradale certificata in acciaio zincato sul lato di valle per proteggere il tratto di strada sottostante. L’intervento complessivamente è costato 100mila euro. I lavori sono ancora in corso, ma non dovrebbero interferire con la viabilità. "Ci sono state difficoltà nel reperire i materiali per allestire le nuove protezioni", spiegano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il suo vice Mattia Micheli. A causa della serrata prolungata quanti abitano e lavorano a Oliveto, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como, hanno subito molti disagi e danni economici. D.D.S.