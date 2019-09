Cremia (Como), 6 settembre 2019 - E' stata riaperta grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Dongo e di Menaggio la statale Regina, interrotta in tarda mattinata all'altezza della galleria di Cremia per colpa di un albero che è caduto sulla strada. La pianta per fortuna non ha travolto nessun mezzo di passaggio, ma ugualmente non si poteva transitare e in breve tempo il traffico si è bloccato e le auto sono rimaste in coda.

Per fortuna sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco che in un quarto d'ora hanno tagliato l'albero in pezzi e rimosso fusto e rami, sul posto anche la polizia locale che ha regolato il passaggio di auto e camion fino alla riapertura della strada.