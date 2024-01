Raricomefranci, un sostegno alla ricerca nel nome di Francesco

Nek, Francesco Renga, Marcell Jacobs, Massimiliano Ossini, ma anche rappresentanti delle istituzioni e delle aziende bresciane: sono tante le persone che hanno prestato il proprio volto a sostegno di Raricomefranci. Il progetto è stato ideato dai genitori di Francesco, morto a 11 anni a causa di una malattia genetica rara diagnosticata quando aveva pochi mesi di vita. Undici anni vissuti collegato a macchinari per respirare e mangiare, senza riuscire a parlare e a camminare. I genitori, Fiorella e Marco Tedoldi, hanno avuto la forza di ripartire da Francesco per aiutare altri bambini affetti dalla Malattia di Pompe (o glicogenosi di tipo II). Il progetto, sostenuto da Associazione SaverioCreaOnlus con il Rotary Brescia Est, punta a identificare un ricercatore che lavorerà nella Clinica pediatrica dell’Università di Brescia e sostenere la ricerca sulle malattie metaboliche ereditarie infantili per lo sviluppo di nuove terapie.

Per raggiungere l’obiettivo di formare un ricercatore di tipo A con contratto triennale (primo step dell’intero progetto) l’importo necessario è di 154mila euro. La posizione sarà bandita, non appena raggiunto l’obiettivo della raccolta, tramite il Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali. SaverioCreaOnlus e il Rotary di Brescia Est hanno coperto buona parte del budget. Con la campagna di crowdfunding, supportata dalla Bcc del Garda, si punta a raccogliere la somma mancante chiedendo il supporto alla comunità.

A sostegno della campagna è stato realizzato un filmato con il contributo di numerosi rappresentanti di istituzioni, sport, spettacolo, industria e mondo produttivo, tra cui il rettore Francesco Castelli, la sindaca di Brescia e il presidente della Provincia, volti noti come Fausto Leali, Matteo Faustini, Piergiorgio Cinelli, Nadia Fanchini, Iginio Massari, Luisa Corna. Il video apre la pagina “Saliamo tutti sul dinosauro di Franci“ su ideaginger.it, aperta per raccogliere le donazioni. F.P.