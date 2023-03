Como, cerca di rapinare un senzatetto e lo ferisce con un coccio di bottiglia

Intervento della Squadra Volante

Como, 13 marzo 2023 – Avrebbe aggredito e colpito con calci un uomo di 52 anni, algerino senza fissa dimora. L’episodio, avvenuto domenica sera in piazza Vittoria, ha portato in carcere un turco di 42 anni, già noto alla polizia, che lo ha arrestato e portato a direttissimo questa mattina.

La pattuglia della Squadra Volante, chiamata da un passante, ha trovato la vittima a terra, con ferite alla testa e tagli: l’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato in piazza Vittoria da un uomo che, in modo aggressivo, gli aveva intimato di svuotare le tasche e consegnargli ciò che aveva.

Quando gli aveva detto di non avere nulla, era stato colpito con due pugni in volto e alla testa con i cocci di una bottiglia rotta dall’aggressore: il turco che si trovava ancora a poca distanza, ed è stato portato in Questura.