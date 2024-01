Rapina ed estorsione al centro massaggi. Stranieri in manette

Prima hanno fatto irruzione nel luogo in cui le due donne stavano lavorando, per rapinarle, poi hanno chiesto 1000 euro per la restituzione del telefono cellulare. Ma all’incontro si è presentata la Squadra Mobile, che li ha arrestati. In cella, in attesa dell’interrogatorio, si trovano ora Badiallo Babacar, senegalese di 27 anni e Mohamed Friha, algerino di 18 anni, entrambi residenti a Como, accusati di rapina e di tentata estorsione in concorso. L’aggressione è avvenuta giovedì notte all’interno del centro massaggi di via Varesina, dove erano presenti la titolare e una lavorante: minacciandole con cocci di bottiglia, i due hanno preteso da una donna 300 euro e il telefono cellulare, e dall’altra i monili che indossava. Pochi minuti dopo, il compagno di una delle vittime ha chiamato il telefono che era nelle mani dei rapinatori: uno dei due ha riposto chiedendo prima 500 euro, e poi 1000, per la restituzione. All’appuntamento al park dell’Ippocastano, si è però presentata la Mobile, avvisata dalle vittime, che ha subito arrestato uno dei due uomini, trovato con una parte della refurtiva, mentre il secondo è stato rintracciato poco distante con addosso una quantità di denaro compatibile con il bottino della rapina.