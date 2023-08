Chi era il rifugiato di 19 anni morto annegato nel lago di Como: l’ennesima vittima del Lario

Non ce l'ha fatta Kamel Yassa Ayed Agaiby, il ragazzo di appena 19 anni nato in Egitto nel nostro Paese con lo status di rifugiato che ieri pomeriggio è annegato nel tratto di lago di fronte alla spiaggia abusiva del Tempio Voltiano.

Ripescato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che l'hanno ritrovato a una profondità di quattro metri sul fondo del lago, il giovane è stato rianimato dal 118 e portato all'ospedale Sant'Anna di Como in condizioni disperate. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva si è spento nella notte.

Indifferenza

La sua scomparsa nel lago, lunedì pomeriggio, era stata accolta con discreta indifferenza dai bagnanti, che dopo neanche mezz’ora da quando il giovane era stato ripescato erano tranquillamente tornati a tuffarsi nel Lario. In una zona, quella davanti al Tempio Voltiano, neanche balneabile come ha rivelato anche l’ultima indagine di Ambientante. Qui sfocia nel lago il torrente Cosia, dove confluiscono le acque del depuratore cittadino.

Solo un altro ragazzo, Leonardo Giaroli, ha provato a recuperare il giovane.Leonardo si è gettato con i vestiti addosso, ma anche se si è immerso più volte non è riuscito a compiere il miracolo. "L’acqua era troppo scura, non si vedeva nulla. Anche un turista mi ha raggiunto a nuoto per aiutarmi a cercarlo, ma non è servito a nulla".