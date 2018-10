Pusiano (Como), 21 ottobre 2018 - Di certo si sa solo che si tratta del dito di un uomo, la prima e la seconda falange per essere precisi, strappate con violenza inaudita a morsi. È la macabra scoperta fatta l’altra sera dagli inservienti del centro sportivo di Pusiano, che hanno ritrovato il dito mozzato a terra mentre ripulivano uno dei campi di calcetto poco prima di spegnere le luci e andarsene a casa. Il dito è lungo poco meno di cinque centimetri e probabilmente apparteneva a un uomo adulto di carnagione bianca, il resto dovranno scoprirlo i carabinieri che venerdì sera dopo aver ricevuto la segnalazione hanno immediatamente isolato l’area. Il pezzo di dito è stato portato all’ospedale Sant’Anna per essere sottoposto agli esami del medico legale, ma si lavora anche sull’impronta per cercare di risalire all’identità del proprietario che potrebbe essere stato schedato.

Per ora il mistero è fitto e le ricerche non hanno ancora dato alcun risultato. I militari hanno perlustrato l’area adiacente al centro sportivo, boschi e prati compresi, ma nessun cadavere è stato trovato e nessuna segnalazione è arrivata anche dai pronto soccorso degli ospedali di tutta la Lombardia ai quali è stata inviata l’allerta. A quanto sembra, però, nessuno finora si è presentato per farsi medicare, anche in seguito a un’amputazione accidentale. Nessun risultato anche spulciando tra le segnalazioni degli scomparsi degli ultimi giorni, quello di Pusiano sembra davvero un mistero che forse solo il segno di quel morso poco sotto la seconda falange dove l’osso si salda alla mano, potrebbe aiutare a chiarire. I segni dei denti, infatti, per chi è in grado di leggerli, sono come una firma e nei prossimi giorni su quello che sembra un giallo perfetto potrebbero concentrarsi anche gli esperti del Ris.



