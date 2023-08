Pusher si tradisce per una precedenza non data al volante

Lo hanno fermato per un controllo stradale, dopo aver visto che usciva da uno stop senza dare la precedenza. Scoprendo che aveva in auto un sacchetto con 12 grammi di cocaina, 11 di hascisc e 460 euro in banconote di vario taglio. Il controllo della pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto della polizia, è quindi proseguito nell’abitazione del conducente, Saidi Mohamed Seiffedine, ventenne tunisino, dove vive anche la compagna. Qui sono stati trovati altri 730 grammi circa di hashish e 55 grammi di cocaina, altro denaro contante per un totale di 2750 euro, e materiale utilizzato per pesare e confezionare le sostanze stupefacenti. Su disposizione del magistrato di turno, a fronte del quantitativo non esiguo di droga, il ventenne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone in attesa dell’interrogatorio di convalida.