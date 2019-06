Como, 13 giugno 2019 - Ogni giorno, John Light pulisce i marciapiedi di Como. Con una scopa, una paletta per raccogliere le foglie e i rifiuti, e un sacco dell’immondizia. Nigeriano, 28 anni, ex autista nel suo Paese di origine, è in Italia da sei mesi: parla inglese e francese, ha voglia di lavorare ma non trova un impiego.

Così si è inventato un modo per tenersi occupato, e fare qualcosa di utile. «Gentili signori e signore – racconta in un cartello che porta con sé, per ridurre le distanze con i passanti – desidero integrarmi onestamente nella vostra città, senza chiedere l’elemosina. Terrò pulite le vostre strade. A chi volesse chiedo un piccolo contributo per il mio lavoro: buste, scope, palette e altro materiale per la pulizia, sono ben accetti. Inoltre chi avesse bisogno per qualche lavoretto extra, può chiamarmi». Ogni giorno ripulisce un pezzo di città, fermandosi dove le foglie, i rifiuti o l’incuria sono più evidenti. Mette tutto in un sacco, si lascia alle spalle marciapiedi ordinati e angoli privati della spazzatura.

Per poi fare rientro a Varese la sera, dove ha il suo alloggio. «Avevo iniziato lì con questo mio piccolo lavoro – racconta – ma i vigili mi hanno allontanato. Allora vengo a Como: mi piace questa città, mi piace vederla pulita». John non passa inosservato. In tanti si incuriosiscono, leggono quelle poche righe sui cartelli, in cui racconta cosa fa. Gli danno una mano e lo guardano con simpatia: «Le persone si fermano a parlarmi – racconta – mi dicono che è una bella cosa». Ma la speranza di John, rimane quella di trovare un lavoro più stabile, così come era abituato a casa, prima di partire verso l’Europa. Sbarcato in Sicilia, è andato prima in Germania, e poi qui in Italia, dove è in attesa di dare stabilità alla sua vita. Ma l’idea di starsene a non fare nulla non gli piace: unita alla volontà di rendersi visibile, di mettere in mostra la sua voglia di fare, si è inventato un impiego virtuoso e utile.