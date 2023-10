Como, provocazione dalla Svizzera: “Tassare gli italiani fino a 30 mila franchi per vivere qui”

Como, 18 ottobre 2023 - Il super franco ha reso molto più pesanti gli stipendi dei frontalieri, grazie al tasso di cambio sembra favorire sempre di più la divisa elvetica considerata alla stregua di un bene rifugio, ma in Svizzera c’è chi pensa di “monetizzare” questa situazione creando una tassa ad hoc rivolta ai cittadini stranieri intenzioni a emigrare nella Confederazione.

La proposta, accolta quasi come una provocazione dagli stessi svizzeri, è stata avanzata dal professor Reiner Eichenberger, economista dell’Università di Friburgo che già in passato si è messo in evidenza per le sue posizioni controcorrente.

L’idea è istituire una tassa di soggiorno destinata a chi decide di immigrare in Svizzera contando sui vantaggi economici che questa scelta comporterebbe. Nei calcoli del professor Eichenberger l’imposta, naturalmente da calcolare in base all’imponibile, potrebbe arrivare a un massimo di 30mila franchi l’anno, oltre 31.600 euro.

“Chi emigra in Svizzera gode di un enorme aumento del benessere”, ha spiegato in un’intervista alla Neue Zurcher Zeitung. “Gli italiani, ad esempio, guadagnerebbero il 70% in più al netto del potere d’acquisto. A causa dei costi per la Svizzera e dei vantaggi per gli immigrati, fino alla naturalizzazione possono essere giustificate tasse di soggiorno comprese tra 5mila e 30mila franchi all’anno”. Dalla gabella sarebbero esclusi i bambini, ma solo perché loro non potendo lavorare non guadagnano.