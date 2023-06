Processo per Mattia Furco di Cantù, 20mila euro e divisa della polizia in possesso

Mattia Furco, canturino di 25 anni, era stato arrestato in flagranza di reato a metà aprile, dalla Squadra Volante di Como, che lo aveva trovato in possesso di denaro falso, più di 20mila euro, e di una divisa della polizia di Stato. Ora, a conclusione delle indagini, il sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, ha chiesto per lui il processo con giudizio immediato. Gli viene contestata la spedita di moneta falsa e la detenzione di segni distintivi e contrassegni in uso a Corpi di Polizia. Il 12 aprile aveva cercato di pagare il rifornimento di benzina in una stazione di servizio di Como, con tre banconote da 20 euro che si erano rivelate false. L’intervento della polizia aveva subito portato al ritrovamento di altre 4 banconote da 100 euro e 63 da 20 euro, che portava in una tasca del giubbetto, per un totale di 1.660 euro. E non era finita: nella tasca di un altro giubbetto, che si trovava all’interno dell’auto, una Audi A6, c’erano altre 10 banconote da 100 euro.

Con la successiva perquisizione nella sua abitazione a Cantù, erano state trovate altre 124 banconote da 100 euro e 302 da 20 euro, custodite nel cassetto di un armadio della camera da letto. In tutto, 21mila e 100 euro in banconote contraffatte, così come confermato anche dagli accertamenti successivi. Inoltre in un armadio era stata trovata una divisa estiva della polizia di Stato, composta da un paio di pantaloni, una maglietta polo con alamari e gradi distintivi, e un basco con il fregio araldico.

Soldi e divisa, di cui al momento non è stato possibile accertare la provenienza. Il venticinquenne era stato portato al Bassone, dove si trova tuttora in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Walter Lietti. Al momento, il processo è stato fissato a settembre davanti al giudice monocratico ma Furco, assistito dal suo avvocato Massimo Bruno, potrà decidere se andare a dibattimento o chiedere un rito alternativo. Paola Pioppi