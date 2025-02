Preso ladro di etichette pregiate

Dopo l’ennesima scia di furti all’interno dei supermercati, si è intensificata la vigilanza dei carabinieri, sfociata mercoledì nell’arresto di Marius Emiliano Irimia, romeno di 21 anni, sorpreso a rubare 1100 euro di bottiglie di pregio dagli scaffali dell’Esselunga di Lipomo. Arrestato dai militari del Radiomobile di Como, ieri mattina ha patteggiato un anno di reclusione: assieme a un complice che si è dileguato, aveva distratto una dipendente oltrepassando la barriera casse, prima di essere fermato dagli addetti alla vigilanza. Tutta la merce è stata poi recuperata e riconsegnata. All’Esselunga di via Carloni a Como, sono state denunciate due donne straniere che avevano nascosto tra gli indumenti merce alimentare e prodotti di profumeria per un totale di 213 euro, uscendo poi dal varco self service. anche in questo caso sono state viste dagli addetti alla sicurezza.