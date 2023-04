Preso in dogana Fatale l’invito al battesimo

La frontiera l’aveva varcata da pochi attimi, diretto a Bari dove era stato invitato a un battesimo.Costante Contabile, 52 anni, origini pugliesi e residenza in Svizzera, in Italia era atteso da un’ordinanza di carcerazione per un cumulo di pene diventato ormai definitivo, ossia sei anni di reclusione per reati di furto, ricettazione e riciclaggio.

Carcerazione che non era possibile eseguire, in quanto residente all’estero. Sulle sue tracce si era messa da qualche tempo la Squadra Mobile di Como, che lo aveva individuato in Svizzera e stava cercando di ricostruire le sue abitudini per sorprenderlo al suo primo ingresso in Italia, ed eseguire il provvedimento. È accaduto ieri mattina, quando l’uomo, in arrivo dall’autostrada elvetica alla guida di una Ford Cmax, ha oltrepassato il valico di Brogeda, per affrontare i mille chilometri che lo separavano dai festeggiamenti.

Ma i poliziotti lo hanno subito fermato e portato in Questura, dove gli è stata notificata l’ordinanza di carcerazione, che lo ha condotto al Bassone. Pa.Pi.