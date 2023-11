Preso il mago delle serrature. Almeno dieci turisti depredati

Tra le sue vittime ci sono anche due turisti croati, approdati sul lago di Como per il matrimonio del cugino, a cui ha rubato le valigie con tutti i vestiti, compresi quelli per la cerimonia. Le sue prede erano del resto soprattutto turisti, specialmente stranieri, in visita o su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno o a Milano, a cui forzava le auto per poi svuotarle di tutto quanto lasciavano all’interno, nell’abitacolo o nel bagagliaio: valige appunto, macchine fotografiche, portatili, tablet, denaro. L’Arsenio Lupin delle macchine dei turisti in sosta è un italiano pregiudicato di 42 anni. Lo hanno identificato e arrestato gli agenti della Mobile di Lecco. Sono almeno 10 i colpi accertati, che ha messo a segno tra Valmadrera, Malgrate, Civate, Lecco e Milano. Gli investigatori lo hanno incastrato anche grazie alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunali, che più volte lo hanno immortalato all’opera.

Dai filmati emerge che è un mago dei furti su auto: in pochissimi secondi è in grado di forzare le serrature di ogni vettura senza nemmeno far scattare l’antifurto, per poi arraffare quello che trova e sparire il più in fretta possibile. A casa sua è stata recuperata parecchia refurtiva, tra cui le valige dei croati. Ora è ai domiciliari. D.D.S.