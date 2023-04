Presidio della Polizia a tutela degli operatori del Pronto soccorso

TREVIGLIO (Bergamo)

Un presidio fisso di polizia al Pronto Soccorso dell’ospedale di Treviglio, struttura che, dopo il Papa Giovanni XXIII, è la più grande della Bergamasca e che necessitava di un servizio come questo, soprattutto in un periodo in cui si stanno registrando in tutta Italia diverse aggressioni a medici e infermieri. L’apertura del nuovo servizio è all’inizio di maggio: sarà operativo dalle 8 alle 20, tutti i giorni dal lunedì al sabato, anche se potrebbe presto essere esteso alla domenica e ai festivi. Durante la notte, invece, proseguiranno i pattugliamenti del commissariato trevigliese: sarà il personale della sede di Treviglio della Polizia di Stato a prestare servizio nel nuovo presidio, con tre agenti che si alterneranno nelle giornate. "Sarà un’attività per garantire maggiore sicurezza agli utenti e al personale del Pronto Soccorso - spiega il questore di Bergamo, Stanislao Schimera -. Per noi è un’occasione concreta per dimostrare la nostra vicinanza agli operatori sanitari, visto il delicato ruolo che svolgono al servizio della popolazione". "I poliziotti in servizio - aggiunge Schimera - avranno compiti di sicurezza all’interno dell’ospedale: sarà personale altamente qualificato, che si farà carico di questo servizio in attesa di un ulteriore potenziamento del personale". Gli agenti raccoglieranno eventuali denunce di reati in ambito sanitario direttamente in ospedale e interverranno al Pronto Soccorso in caso di necessità legate alla sicurezza. Il locale che ospiterà il presidio fisso della Polizia è stato ricavato accanto al triage del Pronto Soccorso in modo da garantire un tempestivo collegamento. "Ringrazio - conclude il questore - l’Asst Bergamo Ovest che si è messa a disposizione ricavando i locali e dotandoci della strumentazione necessaria". Il presidio sarà in funzione dalla prossima settimana, ma l’inaugurazione è in programma il 9 maggio alle 11,30, alla presenza del prefetto Giuseppe Forlenza.M.A.