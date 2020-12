Porlezza (Como), 9 dicembre 2020 - E' allarme in Alto Lago per i danni causati dagli ungulati, in particolare i cinghiali che hanno approfittato dello stop alla caccia durante le lunghe settimane in cui la Lombardia è rimasta zona rossa per devastare il territorio. "La situazione è molto seria - denuncia Luigi Casarini, imprenditore agricolo di Porlezza - I selvatici qui in val Menaggio non danno pace e ogni giorno si aggiorna il bollettino, tra balloni di fieno distrutti e campi letteralmente arati. Veri e propri scavi, quelli fatti dai cinghiali, che rendono impossibile la lavorazione di interi lotti di terreni”. E’ una situazione-limite anche quella che si registra al Pian di Spagna, a nord del lago di Como, così come si ripetono le segnalazioni nella Valsassina lecchese. Senza contare gli innumerevoli allarmi dei cittadini che si ritrovano faccia a faccia con i cinghiali sull’uscio di casa, specie nelle zone periferiche dei borghi rurali.

“Così non è più possibile continuare - denuncia il presidente di Coldiretti Como-Lecco, Fortunato Trezzi - Non passa giorno che non vi siano segnalazioni di campi rovinati, i cinghiali rischiano davvero di far collassare un’agricoltura che già deve fronteggiare una crisi senza precedenti. Agricoltori che già fanno i salti mortali per garantire l’operatività delle filiere alimentari con le restrizioni Covid, devono pensare anche a difendere le proprie coltivazioni agricole, spesso impotenti di fronte ai selvatici che, nottetempo, rovinano tutto. E’ una cosa davvero senza senso”.

A preoccupare gli allevatori c'è anche la peste suina africana che sta creando grossi problemi in Germania e si trasmette attraverso i cinghiali. “E’ assolutamente importante intraprendere al più presto un’azione efficace di controllo e contenimento – conclude Trezzi – agendo anche per superare eventuali ostacoli normativi. Ad esempio, con il ritorno in zona arancione, i cacciatori non hanno potuto imbracciare le doppiette al di fuori del loro Comune: va da sé che, di conseguenza, non vi è stato nessun allentamento della pressione esercitata dalla fauna selvatica sul territorio”.