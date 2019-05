Ponte Lambro (Como), 31 maggio 2019 - Si discuterà ovviamente anche della recentissima sentenza della Cassazione sulla canapa light alla terza edizione della “Fiera della Canapa”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, che da quest’anno si sposta a Ponte Lambro. La manifestazione, che fra l'altro gode del patrocinio dei Comuni di Ponte Lambro e di Erba, della Provincia di Como e di Ersaf Lombardia, si svolgerà a Villa Guaita e durerà per tutta la giornata (dalle ore 9 alle 19). Verrà allestito il mercato di esposizione e vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione della canapa: prodotti alimentari, tessili, industriali, e del mondo agricolo e solidale. I principali temi, trattati all’interno di apposite conferenze, saranno relativi allo sviluppo della filiera agro-industriale della cannabis sativa e agli usi terapeutici della canapa.

Al mattino (ore 10,30 - 12,30) si terrà infatti la conferenza-dibattito dal titolo “Canapa: una risorsa per l’agricoltura e per l’ambiente”, con i coltivatori Lorenzo Bottani (da Mantova) e Michele Maglia (dalla Val Intelvi). Nel pomeriggio (ore 15,00 - 16,00) si terrà la seconda conferenza dal titolo “Usi terapeutici della canapa”, col famoso medico svizzero Werner Nussbaumer e con l'Associazione pazienti cannabis medica. Al termine di questa conferenza seguirà un momento di approfondimento e dibattito dal titolo “Legalizzazione: parliamone”, con l’ex parlamentare Daniele Farina. La Fiera, e in particolare le conferenze del mattino e del pomeriggio, sarà anche l'occasione per discutere della sentenza emessa proprio ieri dalla Cassazione sulla cosiddetta canapa light; in base alle prime informazioni, con la sentenza è in ogni caso fatta salva la produzione e la vendita dei prodotti alimentari, cosmetici, tessili, edilizi.

Una filiera che solo fra le province di Como e Lecco dà lavoro a centinaia di persone con numerose attività avviate da giovani tanto da far parlare Coldiretti di una " New Canapa Economy" che nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati in tutta Italia. Un boom considerato positivo non solo per i derivati come oli per la cosmesi, tessuti, eco-mattoni...ma proprio per la coltivazione e vendita di piante, fiori e semi a basso contenuto di principio psicotropo (Thc) "che potrebbe sviluppare un giro d’affari potenziale stimato in oltre 40 milioni di euro". "Si tratta in realtà di un ritorno per una coltivazione che fino agli anni ‘40 era più che familiare in Italia, tanto che il Belpaese con quasi 100mila ettari era il secondo maggior produttore di canapa al mondo (dietro soltanto all’Unione Sovietica)", rilevava Coldiretti.