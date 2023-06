Ponte intitolato ad ex malati, bocciato

È stata bocciata dai consiglieri di maggioranza della lista Rapinese Sindaco la proposta, avanzata da Fratelli d’Italia e condivisa dagli altri gruppi di opposizione, di intitolare il ponte pedonale di fronte al San Martino agli ex-pazienti dell’ospedale psichiatrico. "Un ponte simbolo di unione, se pure tardiva, tra la nostra città e tutte quelle persone che sono state recluse, in qualche caso per l’intera vita, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico prima dell’approvazione della Legge Basaglia - ha spiegato il proponente, Lorenzo Cantaluppi -. Nei manicomi venivano nascoste forzatamente persone che in realtà erano semplicemente diverse. Venivano rinchiusi, bastava la decisione di un medico o di un comandante dei carabinieri, di chiunque, veniva rinchiusa una persona perché dichiarata pericolosa per sé o per gli altri. Sono stati 40mila nostri concittadini, bambini abbandonati che lì hanno passato tutta la vita. In memoria di questi nostri concittadini io chiedo che il ponte nuovo, inaugurato nel 2021, venga intitolato a questi internati". La Giunta però ha espresso parere contrario. "Non voglio ripercorrere una parte della storia di questo Paese - ha replicato il sindaco Alessandro Rapinese -. Nello specifico mi mette molto in imbarazzo, il dedicare una via a chi ha avuto una malattia psichiatrica". R.C.