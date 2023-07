Piscina, Ticosa e cinema Opposizioni all’attacco

Per le opposizioni il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, è "un uomo solo al comando" ma non è detto che il diretto interessato si dispiaccia troppo di come l’hanno definito gli esponenti di Pd e Svolta Civica che, dopo un anno di muro contro muro, non potevano che bocciare il suo operato. Pur con una maggioranza bulgara e per ora granitica il primo cittadino di Como però non ha combinato granché nel suo primo anno di mandato secondo le opposizioni. "I temi sul tavolo sono tanti, ma nonostante la politica degli annunci i risultati concreti sono molto pochi - ha chiosato Vittorio Nessi, capogruppo di Svolta Civica - La piscina di Muggiò è ferma, siamo in attesa della bonifica della Ticosa, sul Politeama attendiamo di conoscere il progetto al di là dell’acquisto. L’unica cosa che è stata fatta e male è stato il Natale a Como, sugli eventi estivi siamo ancora in alto mare nonostante sia il 4 luglio. Gli unici interventi concreti, ampiamente pubblicizzati, sono state le inaugurazioni del lungolago. L’ultima volta un paio di settimane fa c’erano più forbici tra lui e gli assessori regionali che nastro".