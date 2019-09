Mariano Comense (Como), 6 settembre 2019 - Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia, e ancora donne vittima delle violenze. L'ennesimo episodio si è registrato a Mariano Comense, in provincia di Como, dove un uomo di 38 anni picchiava la madre e le sorelle e le minacciava se non gli avessero dato i soldi che chiedeva. Il 38enne è stato arrestato dai carabinieri. Le violenze, di cui l'uomo è accusato, risalgono tra il 23 e il 24 agosto. I militari hanno quindi rintracciato l'uomo e e lo hanno portato nel carcere di Como.

