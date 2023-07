Pian del Tivano, moto si schianta contro un trattore: morto sul colpo un 57enne

Sormano (Como), 11 luglio 2023 – Un uomo di 57 anni, alla guida di una moto, è morto nella serata di oggi, martedì 11 luglio, nell’urto con un trattore avvenuto a Pian del Tivano, mentre stava percorrendo la provinciale 44.

L’incidente è avvenuto alle 19.15. Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri: in particolare stanno cercando di capire se il motociclista sia caduto da solo, scivolando sull’asfalto fino a incrociare il trattore, o se è finito sotto il mezzo pesante che usciva da una azienda agricola, senza fare in tempo a evitarlo.

L’uomo, di cui non sono ancora state confermate le generalità, è morto sul colpo, a causa di un gravissimo trauma cranico, e il personale medico del 118, nonostante la richiesta di intervento dell’elisoccorso, ha solo potuto constatare il decesso, senza alcuna possibilità di intervenire.