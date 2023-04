Perseguita anziana Un anno e otto mesi

Danneggiamenti, insulti, disturbi di ogni genere, cani aggressivi lasciati liberi. Dispetti continui che avevano un unico fine: rovinare l’esistenza di una anziana vicina di casa, una donna di 80 anni, finita per due anni nel mirino di Antonio Gatta, 47 anni di Olgiate Comasco.

L’uomo, finito a processo con l’accusa di atti persecutori davanti al giudice di Como Valeria Costi, è stato ora condannato a un anno e 8 mesi di reclusione, senza sospensione condizionale, e a 5.000 euro di risarcimento in via provvisionale a favore della vittima, che si era costituita parte civile nel processo. L’elenco delle condotte di cui era accusato, partiva da aprile 2017, quando aveva forato il canale della gronda comune, procurando un danno alla pensionata. Avrebbe poi smontato un pezzo del motore del cancello di ingresso, in modo che l’apertura fosse solo manuale, invertito i lucchetti dei contatori della luce della una parte comune, obbligando la vicina a dover utilizzare torce elettriche per accedere a quella parte dell’abitazione. Gatta avrebbe insultato più volte la donna. Inoltre l’uomo lasciava liberi i suoi cani, che avevano cercato di mordere la donna, lasciando che sporcassero nelle parti comuni. Pa.Pi.