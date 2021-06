Como, 17 giugno 2021 - Bocciatura con polemica a Como per quello che si sarebbe dovuto intitolare Lungolago Alida Valli, una porzione di neppure 200 metri di passeggiata tra il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti in un tratto oggi ancora senza nome, ma di grande visibilità. Il proponente, il consigliere comunale Sergio De Santis, di Fratelli d'Italia, aveva pensato a tutto, anche a non dare fastidio ai comaschi che avrebbero potuto rendere omaggio alla grande attrice - legata a Como per aver vissuto qui la sua adolescenza e la giovinezza - l'impiccio di dover cambiare i documenti. L'unica cosa che non aveva calcolato era l'alto tasso di litigiosità del resto della maggioranza, che infatti ha votato contro la sua proposta.

Così con 16 voti contrati (Lista Rapinese, Lista Landriscina, Forza Italia, Lega, 5 Stelle e Civitas) e 10 a favore (Fratelli d'Italia, Pd e Svolta Civica), la proposta di intitolare una parte della camminata ad Alida Valli nel centenario della sua nascita è stata bocciata.

"ieri sera - spiega amareggiato il consigliere De Santis - è andata in scena lo squallido teatrino della peggiore politica. Un mix di ignoranza sulla storia artistica di Alida Valli, di negazioni di realtà conclamate, come il negare, senza alcuna valida argomentazione, il rapporto speciale che legava la città di Como alla stessa artista. Rapporto che è conosciuto e storicamente provato senza dubbio alcuno. Le chiacchiere assurde che ho ascoltato mi hanno fatto vergognare di far parte di quel consesso. Diciamo la verità, volevano fare un dispetto a Fratelli d'Italia e a Sergio De Santis, evidentemente scomodi, e hanno finito per offendere la memoria di una grande donna, prima ancora che di una grande attrice".

Molto deluso anche il nipote della grande attrice, Pierpaolo De Mejo, che ha espresso la sua indignazione a nome della famiglia. "Siamo indignatissimi. La proposta di intitolare una passeggiata sul lungolago a mia nonna, che tanto lo amava, è stata bocciata in consiglio. L'esito di questa votazione, che di fatto nega il ricordo di una delle nostre più grandi attrici, proprio nell'anno del centenario della sua nascita poi. Non solo, mia nonna era anche legatissima alla città di Como, dove ha trascorso la sua infanzia e girato alcuni dei suoi film più belli, quindi è davvero inconcepibile una decisione di questo tipo. A chi ha votato contro, consiglierei di studiare a fondo chi era Alida Valli e cosa ha rappresentato questa attrice per il cinema, il teatro e per la storia del nostro Paese e non solo. Per fortuna il pubblico lo sa, e grazie ai tanti bellissimi omaggi attualmente in corso sta rinnovando il grande affetto, mai sfiorito, per Alida". Insomma l'ennesima brutta figura per la città destinata a rimanere anche in caso di un tardivo dietro front riparatore.