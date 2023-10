Paratie rotte, corsa contro il tempo . Tecnici alle prese con la corrente

"È come se si fossero stortate le tapparelle di una finestra, solo che per ripararle ci vogliono tecnici specializzati che non sono molti". Spiega così quanto successo domenica a due delle otto paratoie della diga di Olginate Luigi Bertoli, direttore del Consorzio Adda, l’ente che gestisce e regola lo sbarramento. "Stavamo aprendo tutte le paratie in vista dell’ondata di piena del lago per il maltempo, ma due hanno ceduto – prosegue il direttore -. Prima che si verificasse il guasto siamo comunque riusciti ad alzarle in parte e quindi l’acqua sotto passa lo stesso". Non che cambi molto, poiché anche se fossero rimaste chiuse, dalle altre sei paratie aperte passa lo stesso volume di acqua che passerebbe da tutte e otto, solo che scorre più velocemente. "Tra l’altro il livello del lago di Como si è alzato meno di quanto ci aspettassimo – aggiunge Luigi Lusardi -. In ogni modo non ci sono mai stati né ci sono rischi di allagamenti a monte, tanto meno di esondazioni a valle. E neppure ci saranno eventuali problemi di secca, perché se fosse necessario trattenere l’acqua, ci basterebbe chiudere le saracinesche che funzionano per diminuire il deflusso e limitarlo alle due al momento bloccate. Ammetto che inizialmente abbiamo temuto che magari le due paratoie fossero uscite dalle guide e potessero venire trascinate via dalla corrente, ma così non è stato. Del resto i guasti capitano". Dai primi accertamenti pare si siano rotte parti di ingranaggi del sistema che permette di movimentare le paratie, che sono pesanti e resistenti portelloni in metallo alti 4 metri e larghi 14. Per rimettere a posto le paratie occorre l’intervento di tecnici altamente specializzati, si tratta comunque di una grande diga e la pressione esercitata dall’acqua è molta.