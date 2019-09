Magreglio (Como), 3 settembre 2019 - Comunque vada gli irriducibili del ciclismo che il prossimo 12 ottobre si daranno appuntamento sui tornanti del Ghisallo, con qualsiasi tempo, sperando di venir ripagati da uno scatto del loro campione preferito, potranno consolarsi visitando il Museo del Ciclismo che inaugurerà una nuova sezione. «È dedicata al ciclismo paralimpico che rappresenta una parte ormai molto significativa del nostro sport che davvero non conosce confini – spiega il presidente, Antonio Molteni –. Abbiamo pensato che il modo giusto per celebrare le imprese di campioni del calibro di Francesca Porcellato e Roberto Bargna, che ci hanno voluto donare le loro maglie, fosse inaugurare la sezione a loro dedicata in concomitanza con il passaggio del Giro di Lombardia».

La “Rossa volante” è una veterana dello sport paralimpico da quando ad appena diciotto mesi venne investita da un camion e divenne paraplegica. «Quando mi hanno dato la mia prima carrozzina l’unica cosa a cui ho pensato è stata di farla andare più veloce che potevo – ha raccontato poco prima della cerimonia di premiazione della Paralimpiade di Seul, nel 1988, dove vinse 2 medaglie d’oro nel 100 metri e nella 4x100 – Ce l’ho fatta». Da allora si è ripetuta altre 14 volte partecipando a sette Paralimpiadi Estive e tre invernali, destreggiandosi tra atletica, sci e ciclismo. Proprio in quest’ultima specialità la Pozzato ha disputato nel 2015 i Campionati del mondo su strada di Nottwil di handbike vestendo la maglia irridata e conquistando due medaglie d’oro: nella cronometro e nella gara in linea H3.

Nella stessa stagione ha conquistato un oro e due argenti in Coppa del Mondo e nel 2016 ai Giochi paralimpici di Rio ha conquistato due medaglie di bronzo.Una sua maglia sarà in mostra al Museo del Ciclismo, esposta vicino a quella del suo grande amico Alex Zanardi e di Roberto Bargna, comasco di Capiago Intimiano e campione paralimpico nell’edizione di Londra 2012. L’inaugurazione dello spazio dedicato al ciclismo paralimpico è stata fissata per il prossimo 12 ottobre, tra i cimeli esposti ci sarà la maglia iridata 2018 di Peter Hans il tedesco campione del mondo paraciclismo specialità triciclo, il body iridato della Porcellato handbike Mondiale 2018 a Maniago, ma maglia tricolore 2018 è di Ana Maria Vitelaru, campionessa di handbike. Inoltre tre Maglie Rosa del Giro d’Italia handbike una delle quali appartiene a Fabrizio Bove, la maglia di Francesca Fenocchio vice campionessa olimpica ai Giochi di Londra 2012 in staffetta con Alex Zanardi e Vittorio Podestà.