Como, 27 maggio 2019 - Una condanna per abusi sessuali ai danni della figlia di due anni, divenuta irrevocabile dopo un iter processuale durato cinque anni. La fuga all’estero e l’arresto in Senegal, dove si trova tuttora detenuto, nel carcere di Dakar, in attesa di un’estradizione che non promette di potersi risolvere in tempi brevi. L’uomo, un imprenditore della Brianza Comasca, è stato arrestato a marzo, ma solo di recente è stata trasmessa all’Italia l’informazione relativa all’esecuzione del mandato di cattura internazionale che era stato emesso a suo carico lo scorso anno, quando la Corte d’Appello di Brescia aveva rigettato la sua richiesta di revisione del processo, rendendo definitiva la condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere.

L’imprenditore, su cui aveva indagato la Squadra mobile della questura di Como, era stato condannato in primo grado a Como nel 2013 a una pena leggermente superiore, poi ridotta nelle fasi di appello. Tuttavia, un anno fa aveva ottenuto la sospensione dell’esecuzione della pena, finalizzata alla revisione del processo. Ricorso scaturito da un episodio avvenuto a un convegno dell’ottobre 2016, al quale era presente l’allora presidente del collegio di Cassazione che all’epoca rigettò il ricorso dell’uomo, secondo cui «se nel ricorso in Cassazione fossero state fatte tali eccezioni il risultato sarebbe stato diverso». Si riferiva a una sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia al perito del Tribunale di Como, che aveva sostenuto l’attendibilità del racconto della bambina, e a una consulenza di parte pediatrica ritenuta inattendibile.

Ma i giudici di Brescia hanno definitivamente chiuso la questione con una motivazione che non ha lasciato spazio ad alcuna altra possibile osservazione. Infatti è stato puntualizzato che «al consulente non era stato chiesto di valutare l’attendibilità e credibilità della minore, ma esclusivamente di valutare la sua capacità a testimoniare», aggiungendo, al termine di una attenta argomentazione, che «la perizia non risulta screditata». Il ricorso della difesa si basava anche su altre presunte criticità, che sono state progressivamente smontate dai giudici, anche relativamente ad accertamenti medici e pediatrici svolti sulla bimba: elementi che «oltre a non costituire nuova prova, appaiono irrilevanti». Ma nel complesso la Corte d’Appello ha ribadito la piena attendibilità delle dichiarazioni sia della bimba, che «della nonna materna e della mamma, che rappresentano importanti fonti di prova della penale responsabilità dell’imputato». L’ordinanza di carcerazione emessa a suo carico si era trasformata in un mandato di cattura internazionale, che lo ha raggiunto nel Paese in cui si era trasferito, forse pensando di non essere mai individuato.