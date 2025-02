Basket, Bcc Cantù “tifosa” stacca l’assegno per il nuovo palazzetto

Cantù (Como) – Sarà la Bcc di Cantù a finanziare la costruzione del nuovo palazzetto che sorgerà in corso Europa. L’istituto bancario è da sempre vicino alla Pallacanestro Cantù e da anni sostiene in particolare i progetti legati alle squadre giovanili. “È un grande piacere vedere BCC come partner istituzionale dell’Arena. BCC è infatti un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo socio-economico non solo di Cantù, ma più in generale di tutta l’area limitrofa - spiega Andrea Mauri, ceo di Cantù Arena - Non poteva dunque mancare la sua presenza a sostegno di un progetto che rappresenterà un tassello essenziale nel futuro di questa città”. L’investimento totale per la costruzione del nuovo palazzetto sarà di circa 50,5 milioni di euro. Di questi, circa 40 milioni saranno concessi da un pool di istituti di credito composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo, Finlombarda e Bcc Cantùistituti di credito, composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo, Finlombarda e Bcc Cantù. Il contributo pubblico invece, pari a 11 milioni di euro, è stato concesso dal Comune di Cantù che ha messo disposizione 7 milioni di euro e Regione Lombardia, che ha concorso con 4 milioni.

“Il progetto è il risultato di un impegno corale delle istituzioni, delle associazioni sportive, degli imprenditori e della cittadinanza che vedono in questa iniziativa la possibilità di ulteriore sviluppo del territorio a conferma della già forte identità locale - sottolinea Massimo Dozio, direttore generale di BCC Cantù - Il nostro istituto, nel rispetto delle sue prerogative di banca di comunità, ha ritenuto di essere parte attiva”. La concessione ha un valore stimato di circa 345 milioni e prevede la realizzazione di un’arena da circa 5.200 posti per la Pallacanestro Cantù, un campo di allenamento con una tribuna, uno esterno per il basket 3 contro 3, e uno spazio polifunzionale per eventi indoor.